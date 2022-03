Meyzieu (France) (AFP). SOS serpents: quand la caserne des pompiers s'improvise refuge à reptiles

A la caserne de Meyzieu, en banlieue lyonnaise, on peut voir un pompier regardant la télé avec un iguane sur les genoux; ou un autre s'entraînant avec un python. Car à force d'interventions animalières, ces soldats du feu ont dû s'improviser nounous pour reptiles orphelins. "Lui, c'est Mérou l'iguane, la mascotte. Quand il est dans de bonnes dispositions, on le laisse en liberté", explique le commandant Éric Paganon, conseiller technique cynotechnique départemental. "Là, vous avez neuf serpents, des couleuvres, des pythons et un boa. On les a récupérés lors d'opérations. Si au bout de huit jours personne ne les réclame et qu'on n'a pas réussi à les placer, on devient propriétaires et on les garde", ajoute-t-il. Un bout de la cuisine s'est donc transformée en animalerie, faite de pièces de récup. L'équipe cynotechnique du Rhône a une spécialité: tous ses maîtres-chiens ont une formation animalière, leur permettant de savoir que faire en cas de confrontation avec des espèces exotiques. Face à la prolifération des nouveaux animaux de compagnie - les "Nac" - il y avait en effet grandement besoin de pompiers formés. Les pompiers de Meyzieu interviennent toujours essentiellement pour les chiens et les chats mais, en 2014, ils ont reçu 41 appels concernant des serpents. Depuis sept ans que la spécialité est en place, leurs interventions ont plus que quadruplé. Il y a 20 ans, beaucoup d'appels concernaient des araignées du type mygale, mais leur détention est désormais interdite. Après les restrictions sur les pitbulls, ce sont les singes magot, qui peuvent devenir agressifs en vieillissant, qui sont devenus à la mode. On ne compte plus les animaux insolites que les pompiers ont dû aller récupérer: un wallaby, un chameau et même des chamois en plein centre de Lyon! Mais l'opération la plus marquante, pour Eric Paganon, se déroula en juin 2007. "C'était justement le dernier jour de notre formation animalière et on a été appelés sur une intervention policière dans un hangar à Villeurbanne. Il fallait neutraliser trois crocodiles - dont au moins un de plus de 3 mètres -, des dizaines de tortues, des tortues géantes des Galapagos et des tortues alligator de plus de 60 kilos qui peuvent vous broyer une main", raconte le commandant. Tout ce beau monde était hébergé dans des aquariums et les crocodiles nageaient dans une piscine bricolée. Après une intervention rocambolesque, la plupart ont finalement pu être placés à La ferme aux crocodiles de Pierrelatte (Drôme). - Alerte à la panthère noire - Pour les animaux exotiques, les pompiers sont systématiquement obligés de se déplacer. Question de risque sanitaire mais surtout de danger environnemental: si une couleuvre des blés (originaire des États-Unis) réussissait à s'échapper dans la nature, elle pourrait, en se reproduisant, bousculer l'écosystème local. Armés d'un simple crochet ou d'un piège - un filet opaque dans lequel le serpent entre de lui-même, attiré par l'obscurité - ils interviennent la plupart du temps pour des reptiles partis chez le voisin. Mais attention aux idées reçues: "une intervention avec un chat peut être beaucoup plus dangereuse qu'avec un serpent", prévient le colonel Olivier Riffard, vétérinaire en chef. "Le serpent a une connotation négative alors qu'en France, la vipère conduit à zéro à cinq décès par an quand les piqûres d'insectes en provoquent des centaines", ajoute-t-il. D'autres animaux comme le cygne, si majestueux, ou le chevreuil, si gracile, peuvent aussi être très dangereux. "Un cygne, ce n'est pas avec son bec qu'il va attaquer mais avec ses ailes: il tape et peut vous casser un tibia-péroné. Un chevreuil acculé vous saute au cou sabots regroupés et ça vous défigure car ses ongles sont comme des lames", poursuit le vétérinaire. Pour autant, la fausse alerte au tigre en banlieue parisienne l'an dernier n'a guère étonné les pompiers de Meyzieu. Eux aussi ont déjà été appelés pour une prétendue panthère noire. Depuis, il n'est pas rare qu'ils demandent une photo avant d'intervenir.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire