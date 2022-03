Coupe de France : le tirage du 2e tour !

Le tirage du 2e Tour de Coupe de France a déjà offert quelques chocs chez les formations de Division d'Honneur, à commencer par le derby du Nord de la Manche avec Pointe-Hague (DSR) qui recevra Tourlaville (DH) mais aussi deux très attendus matchs de bon niveau dans le Calvados avec AG Caen (DSR)- Dives (DH) et Douvres (DSR)- Mondeville (DH).

Chez les DSR, si globalement toutes les formations de cette division ont eu droit à un tirage clément, on notera toutefois le périlleux déplacement de Agneaux à Verson (DHR).

En DHR, un match par département sera à suivre de près, dans la Manche celui opposant le FC Des Etangs (DHR) à Pont-Hébert (PH), dans le Calvados, il faudra avoir un oeil sur le difficile déplacement de Bourguebus (DHR) à la Guérinière (PH) tandis que dans l'Orne, Berd'huis (PH) ira à Sarceaux (DHR) pour créer la sensation.

Chez les PH, un seul duel entre pensionnaires de ce premier étage de Ligue retiendra l'attention et pour cause : Hermanville (PH) et Houlgate (PH) se rencontreront deux fois en une semaine puisque ces deux formations ouvriront leur championnat le 6 septembre l'une contre l'autre. Match aller à Hermanville ce week-end en Coupe, match retour en Championnat, à Houlgate.

Enfin chez les Districts, une seule rencontre opposera deux représentants de ce niveau, Marigny (1D Manche) accueillera Port-en-Bessin (1D Calvados).

Avec les équipes de DH comme plus hautes hierarchiquement :

Sideville (1D)- Cherbourg (DH)

ESPH (DSR)- AS Tourlaville (DH)

Terregatte (2D)- Ducey (DH)

Cahagnes (DSD)- Bayeux (DH)

La Selle (PH)- Flers (DH)

La Ferrière (1D)- Vire (DH)

Chaillou (1D)- Alençon (DH)

AG Caen (DSR)- Dives (DH)

Langrunes (DSD)- Hérouville (DH)

Louvigny (1D) -MOS (DH)

Douvres (DSR)- Mondeville (DH)

FC Lisieux (PH)- Courseulles (DH)

Thaon (DHR)- Deauville (DH)

Avec les équipes de DSR comme plus hautes hierachiquement :

Côte des Isles (2D)- FCEH (DSR)

Créances (PH)- Carentan (DSR)

St-Martin (PH)- Agon-Coutainville (DSR)

FC Sienne (1D)- Coutances (DSR)

Verson (DHR)- Agneaux (DSR)

Condé.Sarthe (PH)- Argentan (DSR)

Moult (1D)- Carpiquet (DSR)

Beuvilliers (2D)- Ifs (DSR)

Cormelles (DSD)- Ouistreham (DSR)

Avec les équipes de DHR comme plus haute hierarchiquement :

Bricquebec (DHR)- Brix (PH)

Donville (1D)- St-Jean-Chps (DHR)

St-Hilaire (PH)- St-Pair (DHR)

Jullouville (1D)- Brécey (DHR)

FC Etangs (DHR)- Pont-Hébert (PH)

Hébécrevon (1D)- St-Vigor (DHR)

Villedieu (DHR)- St-Jean-Hz (PH)

La Graverie (2D)- St-Georges (DHR)

St-Germain (1D) - Mortagnes (DHR)

Villeneuve Alençon (1D)- Pays D'Ouches (DHR)

Val d'Orne (1D)- Cambes (DHR)

Guérinière (PH)- Bourguebus (DHR)

Honfleur (DHR)- Argences (PH)

Colleville (PH)- Bretteville /o (DHR)

Lisieux (DHR)- Dozulé ou Touques

Sarceaux (DHR)- Berd'huis (PH)

Livarot (PH)- Gacé (DHR)

Bouce (1D)- L'Aigle (DHR)

Avec les équipes de PH comme plus hautes hierachiquement :

Quettetot (1D)- Querqueville (PH)

Point-Cot (1D)- ES Plain (PH)

Ouest-Cot (PH)- La Glacerie (1D)

Gouville (1D)- Roncey (PH)

Le Tronquay (2D)- Semilly (PH)

Maisons (1D)- Tessy (PH)

Ste-Croix (PH)- Trois Rivières (1D)

St-Denis (1D) - Ceaucé (PH)

Tinchebray (2D)- Andaine (PH)

Isigny (1D)- Sourdeval (PH)

Donfromt (1D)- Potigny (PH)

Thury (DSD)- Falaise (PH)

Mezidon (PH)- Blainville (1D)

Hermanville (PH)- Houlgate (PH)

St-Germain Corbeis (1D)- Vimoutiers (PH)

Entre équipes de District :

Marigny (1D)- Port en Bessin (1D)