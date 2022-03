Paris (AFP). Alain Vidalies trébuche en disant préférer la discrimination à l'inaction

Le secrétaire d'Etat aux Transports, Alain Vidalies, a dérapé lundi en estimant qu'il valait mieux risquer de "discriminer" lors de contrôles aléatoires, renforcés à la suite de l'attentat du Thalys, que de "rester spectateurs", avant de dénoncer, face à la polémique, une phrase "isolée" de son contexte. "Chaque fois qu'on parle de fouilles aléatoires, quelqu'un dit +ça risque d'être discriminatoire+. Moi je préfère qu'on discrimine effectivement pour être efficaces plutôt que de rester spectateurs", a réagi Alain Vidalies sur Europe 1. Dans une déclaration écrite à l'AFP, Alain Vidalies a souligné que ses propos avaient "déclenché une polémique qui n'a pas de fondement, sauf à isoler une phrase de l'ensemble de (son) intervention", affirmant qu'il n'avait "bien entendu jamais été question de prôner la moindre méthode discriminatoire". Selon lui, "dès lors que l'on parle de contrôle aléatoire, il est opposé le risque de discriminer. Ce risque existe, il faut le prévenir, sans renoncer à ces mesures indispensables pour la sécurité de tous. Les personnels de police et de sécurité chargés de cette mission essentielle de dissuasion exercent leur mission avec éthique et grand sens des responsabilités". Ses propos ont, en effet, été largement commentés, alors qu'Alain Vidalies fait partie des pressentis pour succéder au ministre du travail, François Rebsamen, qui a démissionné le 19 août après avoir son élection à la mairie de Dijon. Le député Les Républicains (LR) Eric Ciotti, qui demande le renforcement de la sécurité dans les transports ferroviaires, a ainsi estimé que "nos policiers, nos gendarmes, sont les garants de nos libertés. Il faut leur faire confiance". Mais sa phrase a également fait des remous à gauche. Le député (PS) Yann Galut a ainsi estimé, sur son compte Twitter, qu'"on ne peut accepter qu'un ministre se résigne à anticiper des discriminations", en appelant au Premier ministre. La secrétaire nationale d'Europe Ecologie-les Verts, Emmanuelle Cosse, lui a rétorqué, par tweet également, qu'"on ne +prend pas en compte+ le risque de discrimination, on le combat", tandis que les Jeunes socialistes, dans une lettre ouverte à Alain Vidalies, se sont dits "déconcertés de (l')entendre approuver à la radio les pratiques discriminatoires dans les fouilles aléatoires, au nom de l'efficacité dans la lutte contre le terrorisme". "Non Monsieur Vidalies, il n'est pas préférable de discriminer", a commenté dans un communiqué SOS Racisme, qui a "demandé au ministre de revenir sans délai sur les propos incriminés". - Mesures européennes - La sécurité dans les gares et trains doit être renforcée après l'attentat déjoué dans le Thalys, mais le flux de voyageurs, 20 fois supérieur à celui des aéroports, rend impossible des contrôles systématiques. "Vu la structuration des gares et la gestion des correspondances, avoir une zone entièrement sécurisée par un système de portiques comme dans les aéroports serait quasiment infaisable. Il faut réfléchir à des systèmes plus souples", a expliqué à l'AFP Fabian Tosolini, porte-parole de la CFDT Transports environnement. Le Premier ministre, Manuel Valls, avait annoncé samedi la mise en place d'un numéro national de signalement des situations anormales, et le renforcement du nombre et de la visibilité des messages de vigilance dans les gares. Le gouvernement, en charge de ces décisions, réfléchit à d'autres mesures, dont certaines pourraient être prises d'ici la fin de la semaine. "Par exemple, avoir des fouilles plus fréquentes des bagages. Il y en a déjà qui sont faites par la police et la gendarmerie. Comment on peut les multiplier ? Comment on peut faire en sorte que ces fouilles et d'autres mesures soient prises d'ici la fin de la semaine", a questionné lundi le président de la SNCF Guillaume Pepy, interrogé sur BFM Business. Il a toutefois refusé de dire quelles autres mesures pourraient être annoncées avant la fin de la semaine, laissant la main au ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve.

