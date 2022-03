La suppression des grands bus urbains à Flers ?

D'abord, il faut rassurer les 37 000 habitants des 25 communes de la CAPF, second territoire le plus peuplé de l'Orne : demain, il y aura toujours des transports urbains dans l'agglo de Flers. Mais ils seront sans doute différents.

Ce lundi 24 août, Yves Goasdoué a donc jeté un pavé dans la mare : "le transport urbain en milieu rural ne peut pas être calqué sur celui des grandes métropoles. Les lignes régulières de grands bus sont-elles adaptées à notre territoire ?", interroge-t-il.

L'élu réfléchit -par exemple- à la multiplication de minibus, plus facile à intégrer dans le flot de la circulation, plus conviviaux, et qui pourraient aussi servir au « Transport à la Demande ».

En 2014, ce type de transport a déjà séduit 50 % d'usagers de plus qu'en 2013. Ils sont désormais 17 000 à l'utiliser chaque année, au départ d'arrêts de bus urbains ou de bus scolaires, sur réservation préalable, et pour le même prix qu'un ticket de bus de ligne régulière.

Le maire de Flers y voit aussi un meilleur maillage de son territoire. Il va consulter. On ne peut pas garder les systèmes anciens et y rajouter des nouveaux ; il faut réorganiser l'existant , explique Yves Goasdoué. Il se donne un an pour définir un nouveau transport urbain, pour son agglo :