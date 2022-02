Paris (AFP). Ligue 1: Lyon, sans âme, surpris par Rennes

Rennes s'est imposé (2-1) sur le terrain d'une équipe de Lyon toujours à la recherche de la cohésion et du jeu collectif qui faisaient sa force la saison passée, samedi au terme d'un match terne de la 3e journée de Ligue 1. Avec seulement quatre points sur douze possibles, un but en trois rencontres, l'Olympique lyonnais est relégué au 9e rang alors que le Stade rennais, avec ce second succès consécutif se porte en haut du classement (4e, 6 points). Dans la semaine, l'entraîneur Hubert Fournier et le milieu Jordan Ferri avaient pourtant souligné la nécessité de retrouver de la confiance tout en insistant sur l'aspect comptable mais sur cette rencontre, au cours de laquelle les niveaux de forme de chacun ont été loin d'être homogènes, aucun des deux objectifs n'a été atteint. Recruté il y a huit jours, l'ancien Montpelliérain et Romain Mapou Yanga-Mbiwa s'est retrouvé fautif d'entrée sur le premier but rennais après avoir perdu le ballon devant Mehdi Zeffane, lequel servait Pedro Henrique, qui trompait le gardien Anthony Lopes d'un tir croisé (8e). Emprunté et hésitant, il n'a pas affiché l'attitude du patron de défense attendu par l'équipe rhodanienne et devra rapidement monter en régime. - Zeffane, retour gagnant - Transféré la semaine dernière de l'Olympique lyonnais au club breton, Zeffane, arrière droit de formation et titularisé en milieu gauche par l'entraîneur Philippe Montanier, a porté le score à 2-1 d'un tir du droit en profitant du laxisme de l'arrière droit Rafael, engagé juste avant le début du championnat en provenance de Manchester United (56e). Auparavant, Nabil Fekir avait égalisé, rapidement, en reprenant un centre délivré de l'aile droite par Rafael (12e). Si Fekir, également dangereux avec un tir non cadré (19e) puis une tentative détournée par le gardien Benoît Costil (62e), et Mathieu Valbuena ont montré des signes de bonne entente sur le front de l'attaque, Alexandre Lacazette, meilleur joueur et meilleur buteur de la Ligue 1 la saison passée, a été totalement absent. Il n'a jamais pesé sur le match et a été remplacé à l'heure de jeu par Claudio Beauvue, l'ex-Guingampais recruté à l'intersaison (62e). De leur côté, les Rennais ont affiché un certain réalisme. Outre les deux buts, ils n'ont été dangereux que sur une tentative de Zeffane - encore lui - passée au-dessus (45e) et sur un coup franc tiré par Sylvain Armand (52e). En soirée, Monaco (4 points) est attendu à Toulouse après son revers à Valence mercredi en barrage aller de la Ligue des champions (3-1). Les résultats de la 3e journée : Vendredi Montpellier - Paris SG 0 - 1 Samedi Lyon - Rennes 1 - 2

