Bangkok (AFP). Au moins dix morts dans l'explosion d'une bombe en plein centre de Bangkok

L'explosion d'une bombe a fait au moins dix morts lundi en début de soirée près d'un sanctuaire et d'un centre commercial dans le centre de Bangkok, d'après un premier bilan de la police. Peu après le drame, plusieurs corps démembrés étaient visibles sur les lieux de l'explosion à l'extérieur du sanctuaire d'Erawan, situé en plein coeur de la capitale thaïlandaise, au milieu d'immenses centres commerciaux et des gratte-ciels, a constaté un journaliste de l'AFP sur place. "Il y aurait au moins dix morts et beaucoup de blessés. D'après nos premières constatations, il s'agirait d'une bombe déposée à l'intérieur du sanctuaire", a indiqué le chef de la police de Bangkok Chakthip Chijinda sur la chaine télévision Channel 9. "Je peux confirmer qu'il s'agit d'une bombe, mais je ne peux pas dire de quelle sorte, nous vérifions", avait indiqué auparavant le porte-parole de la police Prawut Thavornsiri à l'AFP. Ce lieu est un sanctuaire très populaire dédié au dieu hindou Brahma, mais visité par des milliers de fidèles bouddhistes chaque jour. Il est situé sur l'une des plus grandes avenues du centre de Bangkok. De nombreuses forces de police et d'ambulances étaient présents sur les lieux après l'explosion de la bombe vers 19 heures heure locale (12H00 GMT).

