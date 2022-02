Tianjin (Chine) (AFP). Gigantesques explosions en Chine: 50 morts et plus de 700 blessés

De gigantesques explosions dans la métropole portuaire de Tianjin, dans l'est de la Chine, ont fait au moins 50 morts et plus de 700 blessés, selon un bilan officiel publié jeudi soir, et laissé derrière elles un paysage industriel dévasté. Les déflagrations sont survenues mercredi peu avant minuit dans le "nouveau quartier de Binhai", une vaste zone d'usines et d'entrepôts faisant la fierté de Tianjin, l'un des principaux ports de Chine, à 140 km de Pékin. Une boule de feu géante et des colonnes de flammes se sont élevées dans le ciel, propulsant des nuages de poussière et de débris à des dizaines de mètres dans les airs. Des images spectaculaires montraient des barrières de feu enveloppant les bâtiments, des rangées de voitures calcinées et d'imposants conteneurs éparpillés tels des briques de jeux d'enfants. -'Boule de feu'- Des bris de verre jonchaient les rues jusqu'à trois kilomètres autour du site du désastre, a constaté un journaliste de l'AFP. Les déflagrations sont parties d'un entrepôt de la zone portuaire de la ville, où étaient stockés des conteneurs de produits "dangereux" dont des produits chimiques, selon des médias d'Etat. La puissance de la deuxième explosion équivalait à la détonation de 21 tonnes de TNT, a indiqué le Centre chinois des réseaux de surveillance des séismes. "J'ai pensé que c'était un tremblement de terre. Le ciel était rouge, j'étais terrifié", a raconté à l'AFP Zhang Zhaobo, un riverain. "La boule de feu était énorme, peut-être haute de 100 m", décrivait de son côté Huang Shiting, un jeune homme de 27 ans qui vivait dans un immeuble à proximité. Comme de nombreux habitants, il s'est précipité au-dehors à la première explosion. "Puis on a entendu une suite de déflagrations supplémentaires, les fenêtres volaient toutes en éclats. Des personnes sortaient en courant, ensanglantées", a-t-il déclaré à l'AFP. Dans la zone portuaire, des dortoirs pour travailleurs migrants n'étaient plus que des carcasses de tôle écrasées contre terre. -'J'ai failli m'évanouir'- La catastrophe a fait au moins 50 morts et quelque 700 blessés, dont 71 se trouvaient dans un état critique, selon un bilan officiel actualisé rapporté par l'agence Chine nouvelle. Les blessés affluaient jeudi aux urgences des hôpitaux de la ville, transportés sur des civières et pour beaucoup le visage ou les membres couverts de sang.

