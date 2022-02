Paris (AFP). Conflit FFF/LFP: le Conseil d'Etat rendra sa décision vendredi

Le Conseil d'Etat, qui doit trancher en référé le conflit autour du système de descentes/montées entre Ligue 1 et Ligue 2, rendra sa décision vendredi, a annoncé jeudi le juge unique des référés Fabien Raynaud. La plus haute juridiction administrative de France était chargée d'examiner deux requêtes. La première émane de 14 clubs de Ligue 2 et un de National contre la décision de la Ligue de football professionnel (LFP) de passer à deux relégations/promotions entre L1 et L2 dès la saison 2015-2016. L'autre requête provient de la LFP qui conteste l'annulation le 23 juillet par le Comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) du principe de deux montées/descentes entre la L1 et la L2. Les débats, qui ont duré environ une heure et quart environ, se sont concentrés sur le veto du Comité exécutif de la FFF. La décision en référé ne sera qu'une première étape judiciaire. Si aucune partie ne se désiste, un jugement au fond devra intervenir dans trois à cinq mois, soit entre novembre et janvier 2016.

