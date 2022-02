L'Omnia fête ses cinq ans : "Nous allons marquer la rentrée !"

Quel regard portez-vous sur ces cinq dernières années ?

"Que de chemin parcouru ! Le pari était risqué et ambitieux, dans une ville avec trois multiplexes et un autre cinéma art et essai (le Melville) déjà présents. Historiquement, il n'y a jamais eu de grandes performances d'entrées en art et essai à Rouen.

Au début, nous avons dû nous battre pour avoir des films, il a fallu gagner la confiance des distributeurs. Aujourd'hui, nous avons les films que nous voulons, il est très rare que l'un d'eux nous échappe. Depuis cinq ans, nous sommes satisfaits des résultats. Nous avons réuni 170 000 spectateurs en 2014, soit une augmentation de 45% par rapport à il y a cinq ans !"

Les entrées sont-elles aussi en progression en 2015 ?

"Non, 2015 est une exception avec six premiers mois assez poussifs pour l'ensemble des cinémas en France. Nous espérons une très forte fin d'année avec beaucoup de bons films."







170 000 spectateurs, c'est votre rythme de croisière ?

"Non. Dans un cinéma avec sept écrans et 1 350 fauteuils, nous ne gagnons pas d'argent avec 170 000 entrées. Il faudrait arriver à 180 000 – 200 000 entrées pour que la salle tourne et soit économiquement viable. D'autant qu'il faut arrêter de croire que nous sommes subventionnés. Nous ne recevons aucune subvention des collectivités locales. Nous ne touchons que la prime Art et Essai."

Qu'est-il prévu pour ce cinquième anniversaire ?

"Nous voulons fêter notre anniversaire et en même temps marquer la rentrée, une période habituellement plutôt creuse en termes d'entrées. Nous sommes allés chercher des films qui nous intéressent pour les faire passer en avant-première, si possible avec la venue des réalisateurs. Ce sont des films importants, qui sont passés dans des festivals, comme à Cannes. Et, grande première, deux réalisateurs étrangers viennent (Patrick Wang le vendredi 21 août et Roberto Minervini le vendredi 18 septembre). Nous avons mis les bouchées doubles."







Quels sont les temps forts de la programmation ?

"Il y a toutes les avant-premières où les réalisateurs viennent débattre avec le public (six en tout). Nous pouvons citer la venue de Patrick Wang, un futur grand talent américain, pour son film « Le secret des autres ». Son long-métrage a été remarqué à Cannes."







Quel avenir proche pour le cinéma ?

"Nous allons fêter nos 5e et 6e anniversaires dans le vieux bâtiment. Mais nous fêterons notre 7e anniversaire dans un cinéma en pleine mutation. La mairie, qui est propriétaire des murs, s'est engagée à lancer des grands travaux dès 2017, pour un montant de 2,7 millions d'euros. Ils seront terminés en 2018. Cela permettra de rendre le cinéma accessible aux personnes en situation de handicap et de le rendre plus confortable. Nous allons peut-être casser les petites salles pour les refaire.

Ces travaux constitueront peut-être le coup de pouce qui nous fera atteindre les 180 000 entrées. C'est prouvé : l'après-travaux donne envie au public de venir, de découvrir le nouveau lieu."

Ces travaux vont se dérouler en site occupé. Cela risque de perturber la bonne marche du cinéma...

"Nous savons que nous allons passer deux années difficiles mais ce cinéma aura de beaux jours devant lui après les travaux."

Que peut-on souhaiter à l'Omnia ?

"L'objectif, c'est de tenir et que le public rouennais continue de nous soutenir, qu'il nous accompagne jusqu'à nos nouveaux locaux. Nous fêterons notre 8e anniversaire dans le nouveau cinéma. Nous ferons une vraie grande fête, le public sera récompensé et il aura le cinéma art et essai qu'il a toujours voulu à Rouen."







Pratique. Du 21 août au 20 septembre, l'Omnia fête son anniversaire. Avant-premières, venues de réalisateurs... La programmation complète sur http://www.omnia-cinemas.com/

Premier événement le vendredi 21 août à 20h avec l'avant-première du film « Le secret des autres », suivie d'un débat avec le réalisateur américain Patrick Wang.

L'astuce prix

Pour chaque billet de cinéma acheté entre le 12 août et le 15 septembre, un coupon spécial est remis à chaque spectateur lui donnant droit de revenir voir un film à 5€ et ce jusqu'au 29 septembre !