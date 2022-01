Aden (AFP). Yémen: le chef du gouvernement en exil rentre à Aden

Le chef du gouvernement yéménite Khaled Bahah, en exil Arabie saoudite, est rentré samedi à Aden, la grande ville du sud du Yémen reconquise il y a deux semaines par les forces loyalistes, qui combattent depuis quatre mois les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran. M. Bahah, également vice-président de la République, est arrivé à l'aéroport d'Aden à bord d'un avion militaire saoudien en provenance de Ryad, où le président Abd Rabbo Mansour Hadi et son gouvernement se sont exilés fin mars sous la pression des rebelles chiites qui progressaient dans le sud du Yémen. Il s'agit du plus haut responsable yéménite à rentrer à Aden depuis l'annonce à la mi-juillet de la reconquête de cette ville portuaire. M. Bahah avait été récemment précédé par des membres de son gouvernement revenus pour pacifier la ville et remettre en état les infrastructures, lourdement endommagées par le conflit armé. Dans une brève déclaration, M. Bahah a indiqué que sa présence confirmait "la libération d'Aden et la normalisation de la vie" dans cette ville, ajoutant qu'il allait "se rendre au chevet de blessés", victimes de la guerre. Au terme d'un séjour symbolique de quelques heures, le Premier ministre devait quitter la ville, a-t-on appris dans son entourage. Plusieurs responsables du gouvernement en exil sont arrivés simultanément à Aden à bord d'un deuxième avion saoudien pour superviser la remise en état des services publics et rouvrir les bâtiments publics, a indiqué à l'AFP le ministre des Droits de l'Homme, Ezzedine al-Isbahi. Selon lui, la radio-télévision d'Etat doit reprendre prochainement ses programmes depuis Aden. - Lenteur dans la distribution de l'aide - Aden avait été reconquise par les forces loyalistes, soutenues par une coalition arabe sous la conduite de l'Arabie saoudite. Celle-ci avait lancé le 26 mars une campagne de raids aériens pour empêcher les rebelles de prendre tout le Yémen. Les Houthis avaient conquis l'an dernier plusieurs pans du territoire, dont la capitale Sanaa, avec l'aide d'unités de l'armée restées fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh. La réouverture de l'aéroport et du port d'Aden a permis l'acheminement d'aides humanitaires, dont la distribution est encore lente et limitée pour des raisons logistiques, selon des responsables locaux. Le directeur de la section locale du Croissant-Rouge yéménite, Ahmed Mansour, a déclaré à l'AFP que son organisme avait "distribué dans trois quartiers d'Aden 20.000 rations alimentaires apportées par les Emirats arabes unis". Il a ajouté souhaiter que "d'autres organisations caritatives participent à la distribution de l'aide". Environ 80% de la population du Yémen -soit 21 millions de personnes- ont besoin d'aide ou de protection, et plus de 10 millions ont du mal à se nourrir ou à trouver de l'eau, selon l'ONU. A Aden on s'efforce de retrouver un semblant de normalité. Les autorités locales ont réussi à rouvrir partiellement les principales artères de la ville, d'où elles ont retiré des carcasses de véhicules et d'engins militaires, calcinés ou endommagés durant les combats, a rapporté un correspondant de l'AFP. Des habitants ont pu ces derniers jours inspecter leurs maisons, pour la plupart endommagées ou pillées, dans certains quartiers d'Aden, que les rebelles avaient tenus pendant près de quatre mois avant d'en être délogés par les forces progouvernementales, a-t-il ajouté. Après avoir sécurisé Aden, les forces loyalistes poursuivaient samedi leur progression vers de la Cité Verte au nord d'Aden, et vers Zinjibar, chef-lieu de la province d'Abyane, située plus à l'est, ont indiqué des responsables et des témoins. Simultanément, l'aviation de la coalition a intensifié ses raids dans la nuit et au petit matin contre les positions des rebelles dans la base aérienne d'Al-Anad et à Houta, capitale de la province de Lahj, ainsi qu'à Taëz (sud-ouest) où 47 rebelles et 5 combattants pro-Hadi ont été tués dans de violents affrontements, selon des sources militaires. Les frappes aériennes ont aussi visé samedi des positions rebelles dans les provinces de Mareb, à l'est de Sanaa, de Hajja et de Saada, dans le nord, selon des témoins.

