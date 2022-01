Normandie : la future organisation territoriale passée au crible

Rouen, en plus d'être la capitale administrative de la Normandie qui accueillera à ce titre la préfecture de Région, abritera la Chambre régionale des Comptes, la Direction régionale des Finances Publiques (DRFIP), la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, la Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) et la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

Caen abritera quant à elle l'Agence Régionale de Santé, le rectora, la Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et dela Forêt (DRAAF), la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et l'INSEE.

Le préfet préfigurateur Pierre-Henri Maccioni a également annoncé que Cherbourg accueillera un pôle des métiers maritimes, que la direction interrégionale des douanes sera transferées au Havre, qu'Alençon sera le siège d'une plate-forme de traitement des passeports et que des Maisons de l'Etat seront installées à Dieppe, aux Anelys, à Mortagne-au-Perche et à Bernay.

Récapitulatif :

A Rouen : la Préfecture, la DIRECCTE, la DRDJSCS, la DRFIP et la Chambre Régionale des Comptes

A Caen : le Rectorat, l'ARS, la DRAAF, la DRAC et l'INSEE.

Au Havre : la direction interrégionale des Douanes

A Cherbourg : un pôle des métiers maritimes

A Alençon : une plate-forme de traitement des passeports.