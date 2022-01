La préfecture de région à Rouen, le conseil régional à Caen selon Hervé Morin candidat de l'union de la droite et du centre

Ce vendredi matin, le conseil des ministres, a entériné le choix de Rouen comme future préfecture de la Normandie réunifiées, après des mois de vifs débats.

Le choix définitif sera rendu avant le 1er octobre 2016, après avis des conseillers régionaux issus des élections de décembre prochain.

Reste encore à savoir où siègera le Conseil régional ?

Pour Hervé Morin, candidat de l’union de la droite et du centre, à ces élections régionales, Rouen choisie comme préfecture de région, Caen sera le siège du futur conseil régional.

Pour le député UDI de l’ Eure, tout est une affaire d’équilibre entre Rouen-Caen et Le Havre.

Hervé Morin Impossible de lire le son.

Hervé Morin Impossible de lire le son.

Philippe Bas, le président du conseil départemental de la Manche, rappelle que l’assemblée départementale "s’est prononcée le 12 juin dernier pour un Conseil Régional et son administration à Caen, au centre de la région normande. La décision prise aujourd’hui par l’État rend plus nécessaire encore ce choix d’équilibre."

Rouen accueillera les sièges de trois directions régionales en charge respectivement de l’environnement, de l’aménagement et du logement, des entreprises ainsi que de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Le siège de la direction régionale des finances publiques sera également localisé à Rouen.

Caen sera la ville siège des deux directions régionales en charge respectivement de l’agriculture et de la culture. La ville sera également le siège de la direction régionale de l’INSEE et de l’agence régionale de santé. Le recteur de l’académie de Caen assurera la fonction nouvelle de recteur de région académique.

La réforme territoriale est l'occasion pour les services de l’État de développer leur offre de services autour d’un pôle maritime normand : un pôle des métiers maritimes sera créé, par la direction interrégionale de la mer, à Cherbourg-Octeville. Ce pôle structurera une offre de formation globale et cohérente avec le renforcement du centre de formation professionnelle des adultes (AFPA) à Cherbourg-Octeville, en lien avec le pôle nautisme, et le développement de l'éolien off-shore au Havre et à Cherbourg-Octeville.