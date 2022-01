Istanbul (AFP). La Turquie s'enfonce dans une guerre contre le terrorisme visant surtout les Kurdes

La Turquie s'enfonce dans une guerre ouverte contre les rebelles kurdes, qui répliquent par des attaques meurtrières aux raids aériens visant leurs bases arrière, laissant les Américains en première ligne dans la lutte contre les jihadistes. Jeudi matin, un policier et un civil sont morts après avoir été touchés par des tirs venus d'une voiture alors qu'ils se trouvaient devant un salon de thé près de la ville de Cinar, dans le sud-est anatolien à majorité kurde. L'attaque a été attribuée par les médias turcs au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Quelques heures plus tôt, les F-16 de l'armée turque avaient mené une nouvelle série de raids contre des cibles du PKK dans les montagnes du nord de l'Irak, où s'est réfugié son état-major, ainsi qu'en Turquie. Ce cycle de représailles se poursuit de manière quasi ininterrompue depuis l'attentat suicide du 20 juillet à Suruç (sud), qui a bouleversé la donne. Attribué au groupe Etat islamique (EI), il a fait 32 morts parmi des jeunes militants de la cause kurde et suscité la colère de la guérilla contre le pouvoir central, accusé de ne pas protéger la population locale. Depuis, au moins huit représentants des forces de l'ordre ont été tués et une dizaine blessés. La télévision nationale retransmet chaque jour en direct les funérailles officielles accordées aux "martyrs" victimes du PKK. Des enlèvements de policiers, parfois avec leur famille, sont régulièrement signalés et de nombreux postes de police ont été attaqués. La Turquie se retrouve ainsi replongée "dans son cauchemar récurrent du problème kurde", estimait jeudi dans un éditorial le journal à grand tirage Hurriyet. Le président Recep Tayyip Erdogan a jugé "impossible" la poursuite du processus de paix avec le PKK et de "reculer dans la guerre contre le terrorisme", en mettant sur le même plan le PKK et l'Etat islamique. - Peu de frappes contre l'EI - L'attentat de Suruç, où l'EI frappait pour la première fois en Turquie, a contraint M. Erdogan à un tournant stratégique à l'égard de ce mouvement. Longtemps soupçonné de complaisance, il a ordonné des frappes contre des cibles de l'EI en Syrie, à la grande satisfaction des Américains qui mènent la coalition internationale antijihadiste. Dans la foulée, Ankara vient de donner son feu vert à l'utilisation de sa base stratégique d'Incirlik pour rapprocher les F-16 américains de leurs cibles en Syrie. Mais, côté turc, la priorité opérationnelle semble clairement être la lutte contre la guérilla kurde. En une semaine, l'armée a ainsi fait état de dizaines de frappes aériennes contre des objectifs du PKK, mais n'en a mentionné que trois contre l'EI, annoncées le 25 juillet. Autre chiffre communiqué mercredi par les autorités: parmi les quelque 1.300 personnes arrêtées dans le pays depuis le 20 juillet, 847 ont été détenues pour leurs liens présumés avec la rébellion kurde contre 137 pour des liens avec l'EI. Sur le plan politique, le président turc et le gouvernement islamo-conservateur ciblent sans discontinuer le jeune leader du parti prokurde HDP, Selahattin Demirtas, accusé de "menacer la sécurité nationale" en refusant de condamner spécifiquement les actions du PKK. "Une atmosphère de chaos est volontairement créée dans la perspective d'élections anticipées", a rétorqué M. Demistas. Avec 13% des voix et 80 élus, son parti est considéré comme un des grands vainqueurs des législatives du 7 juin, où le parti au pouvoir AKP a manqué la majorité absolue pur la première fois depuis 2002. Selon l'opposition, M. Erdogan veut à tout prix l'affaiblir avant de convoquer d'éventuelles élections anticipées. Deuxième force du Parlement, le parti social-démocrate CHP a clairement dénoncé pour sa part la politique passée de M. Erdogan à l'égard des jihadistes. "Le fait qu'aucune initiative n'ait été prise et que le pouvoir ait fermé les yeux revient à dire que la Turquie a été un soutien de l'EI", a accusé le député d'Istanbul Murat Ozcelik.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire