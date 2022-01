La provenance du débris d'avion retrouvé à la Réunion "n'est pas identifiée", "aucune hypothèse n'est exclue, y compris la provenance d'un Boeing 777", et le Bureau enquête et accidents (BEA) est saisi, a indiqué jeudi la préfecture de La Réunion. Le BEA a "été saisi afin de coordonner l'enquête française et l'enquête internationale, conduite notamment par les experts malaisiens et australiens", précise la préfecture dans un communiqué.

