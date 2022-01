Paris (AFP). PSA renoue avec les bénéfices au premier semestre, sans crier victoire

Le constructeur PSA Peugeot Citroën a enregistré au premier semestre son premier bénéfice depuis 2011, plus d'un an après le lancement de son plan de retour à la rentabilité, mais refuse de crier victoire avant la fin de l'année. Le groupe automobile, qui n'avait pas été dans le vert depuis quatre ans, a dégagé, sur ces six premiers mois de l'année, 571 millions d'euros de bénéfice net, alors que sa perte s'élevait à 114 millions à la même période l'an passé. PSA a ainsi clairement entamé son redressement, un peu plus d'un an après l'arrivée de Carlos Tavares, ex-numéro deux de Renault, à sa tête, et l'ouverture du capital de l'entreprise familiale au chinois Dongfeng et à l'Etat français. Le chiffre d'affaires s'inscrit également en hausse de 4,7% par rapport à l'an passé (et de 6,9% en données retraitées, pour tenir compte d'une évolution des normes comptables), à 28,9 milliards d'euros, dont 19,4 milliards pour la division automobile. Une croissance attribuable, explique le groupe dans un communiqué, "à la progression des prix nets, à un mix produits (ou gamme de véhicules, NDLR) positif et à un impact des taux de change favorable". Pour autant, si ces "résultats (sont) très positifs", a salué Carlos Tavares, cité dans le communiqué, il faut les "évaluer sur une année pleine". "Nous restons mesurés car ce premier semestre est aussi porté par un environnement favorable", a détaillé mercredi lors d'une conférence téléphonique, le directeur financier de PSA, Jean-Baptiste de Chatillon, précisant que "le taux de change, le marché, le prix des matières premières, représentent près d'un tiers de l'amélioration du résultat opérationnel courant de l'automobile". Le résultat opérationnel courant du groupe, indicateur clef des performances du constructeur, est en nette amélioration, s'élevant à 1,4 milliard d'euros, contre 477 millions un an plus tôt (387 millions en données retraitées), et "l'essentiel de la croissance est porté par la division automobile", indique PSA. Cependant, nuance Jean-Baptiste de Chatillon, l'activité automobile est "structurellement plus rentable au premier semestre". - En avance sur les objectifs du plan - Les marchés financiers ont salué ces bons résultats, et PSA prenait mercredi 5% à l'ouverture de la Bourse. Le constructeur est engagé depuis 2014 dans un vaste plan de retour à la rentabilité, baptisé Back in the race. Malgré ces premiers résultats positifs, le groupe n'entend pas crier victoire trop tôt ni relâcher ses efforts. "Même si nous sommes un peu en avance sur notre plan, nous considérons qu'il faut rester très concentrés. Plus on voit les vents contraires arriver, () plus nous sommes convaincus qu'il faut rester très concentrés jusqu'à la fin de la mise en oeuvre de ce plan", a souligné Carlos Tavares mercredi lors d'une conférence avec les investisseurs. "Le jour où nous annoncerons que le plan Back in the race est fini, parce que nous avons atteint les objectifs, dans les trois mois qui suivent, nous vous présenterons nos projets de croissance rentable pour le futur", a-t-il ajouté. Ce nouveau plan pourrait être présenté début 2016: "rendez-vous en fin d'année, pour s'assurer que nous sommes bien dans nos trajectoires, et que nous serions en mesure de faire cette annonce d'un nouveau plan", avait indiqué plus tôt Jean-Baptiste de Chatillon. Néanmoins, le ralentissement de la croissance en Chine, désormais premier marché du constructeur, créé une inquiétude: "une transformation du marché chinois est en train de s'opérer, et nous allons nous y adapter. C'est certainement un point de vigilance important () mais ça n'est certainement pas une hypothèque pour le plan", selon M. de Chatillon. Le groupe dit s'attendre pour 2015 à une croissance du marché automobile de 6% en Europe, de l'ordre de 3% en Chine, mais à une baisse d'environ 15% en Amérique latine, et d'environ 35% en Russie.

