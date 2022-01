Qingdao (Chine) (AFP). Le face-kini gagne du terrain sur les plages chinoises

Couvrez ce teint que je ne saurais voir En Chine, plus que jamais, la mode estivale 2015 est à l'intégrale antisoleil et le face-kini, cagoule qui empêche de bronzer, gagne du terrain sur les plages. Pour les Chinoises en vacances, la pâleur de peau est synonyme de raffinement, tandis que le hâle et la peau cuivrée sont l?apanage des travailleurs agricoles. D'où le succès du face-kini, accessoire souvent assorti d'une combinaison intégrale portée près du corps, pour se baigner sans brunir mais aussi pour se prémunir des piqûres de méduse. Sur les plages bondées de Qingdao, ancienne colonie allemande et station balnéaire très touristique de la côte orientale de la Chine, les baigneuses masquées ne surprennent plus, même si les face-kinis adoptent des teintes de plus en plus fluo. Souvent d'un âge respectable et ne sachant pas nager, elles rentrent dans l'eau en portant leur bouée, ou restent agrippées aux lignes de flottaison. De loin, on peut avoir l'impression d'une brochette de super-héros émergeant des profondeurs marines Le photographe de l'AFP décide de les photographier en leur demandant de poser devant lui. Il utilise la lumière d'un flash émis à très forte puissance qui donne une ambiance "nuit américaine". Désormais les combinaisons couvrantes et les face-kinis, en coton fin ou en acrylique, se déclinent dans toute une gamme de couleurs, s?inspirant même des masques bariolés traditionnels de l'opéra de Pékin.

