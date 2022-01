Cerza : un zoo d'exception

Révélatrices du bien-être des animaux, ces naissances contribuent à la sauvegarde des espèces. Le zoo a d'ailleurs la chance d'accueillir des espèces peu représentées en captivité parmi lesquelles les hippopotames pygmées, les rhinocéros indiens et les panthères du Sri Lanka ainsi que deux variétés de hyènes : les hyènes rayées et tachetées. Avec deux circuits pédestres, un safari train, et un cinéma 3D, Cerza est une destination familiale incontournable en Normandie et offre chaque année des animations nouvelles.

Cette saison, ce sont les Hyènes tachetées et les loutres qui en sont les stars. Dernières arrivées au zoo, elles sont accueillies dans des enclos pensés aussi bien pour leur bien-être que pour faciliter l'observation des bêtes.

Pratique. Tous les jours de 9h30 à 19h. Parc zoologique de Cerza à Hermival-les-vaux. Tarifs 12 à 19,5€. Tél. 02 31 62 17 22