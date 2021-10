Les services de police et de gendarmerie du département ont enregistré une baisse du nombre d'atteintes volontaires à l'intégrité physique : 303 faits contre 329 en mars 2010 … Baisse aussi du nombre d'atteintes aux biens : 1527 faits contre 1594 au même mois l'an dernier. Légère augmentation par contre des faits constatés en matière d'escroqueries et d'infractions économiques et financières : 180 faits contre 167.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire