Stéphane Le Foll est arrivé à Caen "par respect pour les éleveurs"

A l'issue de la réunion à Matignon, Stéphane Le Foll a pris la direction de Caen pour "discuter avec les responsables agricoles" avant de présenter demain, "16 à 17 propositions" du "plan d'urgence pour l'élevage". Parmi les mesures évoquées: privilégier les viandes françaises dans les cantines. Il a également annoncé une réunion avec les banques dans l'après-midi pour alléger "l'endettement sur les remboursements d'annuités chez beaucoup d'éleveurs".

"Il était logique de venir par respect pour les éleveurs et de répondre à leur demande, indique Stéphane Le Foll.

"Il faut pouvoir être là pour montrer que le ministère est à l'écoute et que nous sommes prêts à nous mobiliser." Le ministre a rappelé les engagements de ces dernières semaines et le travail du médiateur qui a débouché sur un rapport. "Il faut bien rappeler que les difficultés rencontrées par les éleveurs ne sont pas propres à la Basse-Normandie et qu'il faut tenir compte de l'ensemble de la situation."