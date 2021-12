Lundi 20 juillet vers 23h, les forces de l'ordre procèdent à l'interpellation de deux individus avenue Pasteur à Rouen suite au signalement d'un vol de vélo devant la place du Vieux-Marché.

Les deux auteurs, nés en 1998 et 1999 et demeurant Petit-Quevilly et Rouen, ont reconnu immédiatement les faits.

C'est la victime, un employé d'un bar de la place du Vieux-Marché, qui avait alerté les policiers du vol.