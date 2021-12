Manifestations agricoles: des conditions de circulation encore compliquées ce matin (MAJ: 10h15)

-- Département 14 (Calvados) ---

- Barrage bloquant A84 (deux sens) au PR 262 à Verson (en amont de la Porte de Bretagne)

- Périphérique de CAEN - N814

Route fermée, applicable à tous les véhicules (deux sens) au PR 0 à Mondeville situé à proximité de l'échangeur 01-Porte de Paris

Route fermée, applicable à tous les véhicules au PR 11+461 à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe situé à proximité de l'échangeur 08-Bessin

Route fermée, applicable à tous les véhicules au PR 14+544 à Bretteville-sur-Odon situé à proximité de l'échangeur 09-Porte de Bretagne

Route fermée, applicable à tous les véhicules au PR 20 à Fleury-sur-Orne situé à proximité de l'échangeur 11-Suisse Normande

Restriction au PR 22+486 à Ifs situé à proximité de l'échangeur 12-Ifs

Route fermée, applicable à tous les véhicules au PR 23+353situé à proximité de l'échangeur 13-Porte d'Espagne

Route fermée, applicable à tous les véhicules au PR 24+705 à Cormelles-le-Royal situé à proximité de l'échangeur 14-Cormelles

- N13: Perturbations entrées/sorties Isigny sur Mer.

Interdictions de circulation pour les véhicules et ensembles de véhicules dont le PTAC est supérieur à 7,5 tonnes sur les axes suivants :

- A13 dans le sens Paris vers Caen entre l’échangeur n° 25 et le périphérique de Caen (échangeur n°31) : déviation obligatoire pour les véhicules en provenance de l’A13 (Paris ou Rouen) vers A28 (direction Le Mans), sauf pour les véhicules en direction du Havre ;

- Déviation obligatoire pour les véhicules en provenance de l’A29 (Pont de Normandie) vers l’A13 (direction Paris), puis A28 (direction Le Mans) ;

- Déviation obligatoire pour les véhicules en provenance de l’A131 (Pont de Tancarville) vers A13 (direction Paris), puis A28 (direction Le Mans) ;

- D613 dans le sens Évreux vers Caen, du croisement entre la D613 et la D834 jusqu’au périphérique de Caen (échangeur n°13) : déviation obligatoire vers D834,D438 ou A28 (direction Le Mans)

- A88 et N158 en direction de Caen et jusqu’à son périphérique.

- A84 dans le sens Rennes vers Caen entre le périphérique de Rennes (échangeur n°16) et le périphérique de Caen (échangeur n°9) : déviation obligatoire vers RN157, puis A81 (direction Le Mans), puis A28 (Direction Rouen).

--- Département 50 (Manche) ---

- A84 - Route fermée, applicable à tous les véhicules au PR 162+167 à Poilley dans le sens Rennes - Caen

- N13 - Blocage dans les deux sens à hauteur de la sortie Saint Hilaire Petitville.

Interdictions de circulation pour les véhicules et ensembles de véhicules dont le PTAC est supérieur à 7,5 tonnes sur les axes suivants :

- N176 et N175 dans le sens Saint Brieuc vers Caen entre l’échangeur de « Tramain » (croisement entre la RN12 et la RN176) et l’échangeur n°33 (croisement entre la RN175 et l’A84) : déviation obligatoire vers RN12 (direction Rennes), puis RN136, RN157, A81 (direction Le Mans, puis A28 (direction Rouen).

-- Département 61 (Orne) ---

- Barrage filtrant N12, de Alençon vers Mayenne à PACE au PR 72

- Barrage filtrant D438, entrée de SEES

- Barrage filtrant entrées de Flers.

- A88: Gare de péage de Sées bloquée dans les deux sens.

-- Département 27 (Eure)

- Barrage filtrant à l'entrée d'Evreux.