New York (AFP). L'ex-président de la Fifa Jeffrey Webb plaide non coupable

L'ex vice-président de la Fifa Jeffrey Webb a plaidé non coupable samedi à New York, dans le cadre du scandale de corruption massive de l'instance mondiale du football, et les autorités ont accepté sa remise en liberté contre une caution de 10 millions de dollars. Jeffrey Webb, 50 ans, qui a la double nationalité britannique et des îles Caïman, avait été extradé de Suisse mercredi. Il a dû laisser ses passeports au FBI, et va être assigné à résidence dans un appartement qui devra être validé par le FBI, dans un rayon de 32 km maximum autour du tribunal fédéral de Brooklyn. Sa femme américaine, ses parents et une grand-mère ont signé les documents de libération sous caution au tribunal. Six autres membres de sa famille élargie vont aussi les signer. Ancien vice-président de la Fifa et ancien président de la Concacaf (la Confédération d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes), Jeffrey Webb est le premier des septs dirigeants de la Fifa arrêtés le 27 mai à Zurich à comparaître à New York. Leur arrestation avait bouleversé le monde du football. Jeffrey Webb, qui vit aux Etats-Unis avec sa femme et leur fils, avait accepté son extradition le 9 juillet. Chemise blanche, costume marine et cravate bleue, il a répondu brièvement et respectueusement aux questions de la juge. A la fin de l'audience de 50 minutes, il a embrassé sa femme, avant de repartir pour les formalités de sa remise en liberté sous caution. Dix propriétés et trois voitures assurent cette caution, témoignant de sa richesse accumulée. Les six autres responsables de la Fifa arrêtés à Zurich, dont Eduardo Li, membre du Comité exécutif de la Fifa, ont jusqu'à présent refusé l'extradition, et la procédure pourrait durer des mois. Les autorités américaines avaient inculpé le 27 mai 14 personnes, dont les sept arrêtées à Zurich, les accusant d'avoir sollicité et reçu plus de 150 millions de dollars en pots-de-vin et rétrocommissions sur une période de 25 ans. - Corruption endémique - Elles avaient dressé le 27 mai un état des lieux accablant d'une corruption selon elle "endémique" au sein de la Fifa, dénonçant blanchiment, comptes cachés, et millions de dollars de pots-de-vin. Quarante-sept chefs d'inculpation ont été retenus contre ces 14 personnes - neuf responsables de la Fifa, dont deux vice-présidents, et cinq partenaires - dont racket, blanchiment et fraude électronique. La ministre de la Justice américaine Loretta Lynch les avait accusées le 27 mai d'avoir "corrompu les affaires du football mondial pour servir leurs intérêts et pour s'enrichir personnellement". Elle avait évoqué une "corruption endémique, générale et profondément enracinée, à l'étranger et ici aux Etats-Unis", touchant l'attribution de plusieurs Coupes du monde et de contrats marketing. L'acte d'accusation, commun aux 14 accusés, fait 164 pages. L'enquête américaine a duré plusieurs années et les inculpés risquent jusqu'à 20 ans de prison. Lors d'une audience vendredi au tribunal fédéral de Brooklyn, dans le cadre du même dossier, un juge en charge s'était interrogé sur les délais pour obtenir l'extradition des autres inculpés. "Ma plus grande préoccupation, c'est combien de temps attendons-nous les autres ?", avait dit Raymond Dearie.

