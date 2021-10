Il a notamment reçu plusieurs coups au visage mais a pu donner un signalement de ses quatre agresseurs à la police avant d’être transporté au CHU. Quelques minutes plus tard, les forces de l’ordre ont repéré la bande à proximité du château : un jeune de 20 ans et trois mineurs de 17 et 16 ans. Ils ont été placés en garde à vue.

