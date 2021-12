Seine-Maritime : 9 auteurs de home-jacking interpellés

Fin mai 2015, policiers et gendarmes constatent une recrudescence de home-jacking en Seine-Maritime. Le home-jacking est un braquage qui consiste à voler les clés du véhicule dans l'habitation avant de s'emparer du véhicule. Après plusieurs semaines de recherches intensive, les forces de l'ordre soupçonnent que ces vols résultent d'actes d'une bande organisée. Apès un travail d'enquête acharné, une opération d'envergure a été déclenchée le lundi 6 juillet.

Neuf interpellations

Neuf auteurs ont été interpellés dans la région rouennaise à 6h du matin. 77 militaires et policiers ont procédé à ces interpellations et aux perquisitions des domiciles.

Parmi les neuf jeunes, un seul est majeur. Tous ont été placés en garde à vue prolongée pendant 96h. Les jeunes avaient volé entre le mois de mai et le mois de juillet 21 véhicules. 18 ont été restitués à leur propriétaire.

Le mode opératoire

Ils agissaient principalement de nuit, à la recherche d'habitations libre d'accès pour dérober les clés de voitures. Ils quittaient ensuite les lieux très rapidement. Les neuf jeunes se partagaient ensuite l'utilisation des véhicules volés. Quelques uns ont été revendus.

A l'issue de la garde à vue, huit des neuf mis en cause ont été présentés au juge d'instruction et mis en examen. L'un d'entre eux a été écroué et sept font l'objet d'un contrôle judiciaire avec une obligation d'éloignement.