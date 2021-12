Elbeuf : ils dérobent la canne à pêche d'un pêcheur

Deux personnes d'origine belge pêchent sur le bord de Seine vendredi 10 juillet en pleine nuit. Deux individus s'approchent et s'en prennent à l'un d'eux, lui assénant des coups au visage. Ils lui dérobent sa canne à pêche et prennent la fuite.

Les services de police sont immédiatement avisés. Ils retrouvent les deux individus nés en 1991 et 1994, quelques minutes plus tard rue de la République à Saint-Aubin-les-Elbeuf, une canne à pêche dans la main. Ils ont aussitôt reconnu les faits et ont été placés en garde à vue.