Bruxelles (AFP). Divisée, la zone euro tente d'avancer seule sur la Grèce, sans le reste de l'UE

Divisés, les dirigeants de la zone euro se retrouvaient dimanche à Bruxelles pour tenter d'empêcher une sortie de la Grèce de la monnaie unique en arrachant un accord sur un sauvetage financier d'Athènes. Depuis samedi, dans une ambiance délétère, les ministres des Finances de la monnaie unique tentent de s'accorder sur un socle minimal entérinant les propositions de réformes d'Athènes en échange d'un troisième plan de secours international. Les pays les plus durs envers Athènes, l'Allemagne en tête, qui doutent de la sincérité d'Athènes et pour qui l'éjection de la Grèce de la zone euro n'est plus du tout tabou, ont multiplié les demandes, exigeant chaque fois plus du gouvernement d'Alexis Tsipras. Ces blocages rendent chaque fois plus probable le risque d'une sortie désordonnée de la Grèce de l'euro, vu que le pays, exsangue, ne tient plus que grâce aux aides financières de la Banque centrale européenne. Une fois de plus, la chancelière Angela Merkel aura la clé. Si l'Europe ne s'entend pas, la Grèce pourrait rapidemment dériver hors de l'euro, une situation inédite dont les répercussions économiques et politiques sont inconnues. "Aujourd'hui est le jour le plus important du mandat d'Angela Merkel? Ce n'est pas moins que l'avenir de l'Union européenne qui est en jeu", a martelé le quotidien allemand Der Spiegel. L'enjeu est tel que le Président du Conseil européen Donald Tusk a affirmé que le sommet de la zone euro, qui doit débuter à 14H00 GMT se prolongerait "jusqu'à ce que nous concluions les négociations". Samedi, neuf heures d'une réunion tendue, dans un climat de défiance envers Athènes, n'ont pas permis aux grands argentiers de la zone euro de trouver un début d'accord, alors que cette échéance de dimanche est présentée comme l'ultime chance de sauver la Grèce de l'effondrement financier. - "Ne me prends pas pour un imbécile" - Illustration des fractures au sein de la monnaie unique: la réunion a été suspendue tard samedi soir par le patron de l'Eurogroupe Jeroen Dijsselbloem en raison de la tension entre le ministre allemand Wolfgang Schäuble et le gouverneur de la BCE Mario Draghi, le premier intimant au deuxième de "ne pas (le) prendre pour un imbécile", selon l'agence de presse grecque ANA. La presse italienne rapportait dimanche des propos du chef du gouvernement italien Matteo Renzi, exhortant à cesser "d'humilier" Athènes. Plusieurs participants à la réunion des ministres des Finances expliquaient dimanche matin au début de leur deuxième round de négocitations du week-end que le but n'était plus désormais de conclure un accord mais d'avancer autant que possible, notamment en listant les exigences des créanciers à Athènes. "Il n'est pas possible de parvenir à un accord aujourd'hui, seulement d'émettre des recommandations pour les chefs d'Etat", a estimé le ministre des Finances slovaque, Peter Kazimir, l'un des faucons de la zone euro. A ce stade, "les conditions ne sont pas suffisament réunies" pour garantir la mise en oeuvre par les Grecs des coupes budgétaires et réformes qu'ils promettent en échange d'une nouvelle aide, estimée à au moins 74 milliards d'euros sur trois ans, a jugé à Bruxelles le Finlandais Alexander Stubb, dont le pays est un des plus intransigeants vis-à-vis d'Athènes. Certains continuaient à espérer malgré tout, comme le Lituanien Rimantas Sadzius, qui voulait croire à "un moment magique" dimanche. - "Champ de mines" - L'inquiétude était palpable en Grèce, alors que le pays, au bord du gouffre financier, attend un dénouement. "Un accord dans un champ de mines", titrait le quotidien To Vima, remarquant que "l'avenir du pays se décide maintenant au sommet des chefs d'Etat". Le journal Eleftheros Typos évoquait "l'avenir de la Grèce sur le fil du rasoir" en s'inquiétant: "Que va-t-il se passer en cas de cauchemar d'un Grexit?" "Obtenir un accord sera très difficile, je ne vois pas les partenaires européens prêts à faire des cadeaux aux Grecs" jugeait Angelos Panolas, un jeune chômeur.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire