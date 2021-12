Sortir l'été : mardi 14 juillet

Jusqu'à samedi, un Festival Jazz est organisé à la Cale de Blainville-sur-Mer. Les plus grands talents sont présents dans une ambiance détendue. Retrouvez le programme complet et les infos pratiques du Festival sur Jazz Caen

Aujourd'hui, c'est la 7ème édition de la Fête des Pâtures à Argentan. De nombreuses animations sont proposées pour petits et grands. Retrouvez le programme complet de cette journée sur Argentan



Aujourd'hui, assistez à une épreuve du Championnat de France de Side Car Cross organisé par le Moto-club Bellêmois. C'est l'avant dernière épreuve de la compétition. Rendez-vous, ce mardi, dès 14h sur le circuit des Rois de Bellême.

Demain, la Ferme de la Guérie de Coutances vous propose une balade contée. Au programme, une mini-randonnée de 2 km à travers chemins, bois et prés, animée par les contes et légendes du terroir racontés et théâtralisés par la compagnie «Soleil en scène». Un goûter-cocktail avec les produits du magasin de producteurs vous attendra au retour de la balade suivi d'une visite de la ferme. C'est ce mercredi à partir de 14h30. C'est 6€ pour les adultes et c'est 4€ pour les enfants de moins de 12 ans.