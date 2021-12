Paris (AFP). Radio France: Mathieu Gallet tente de reprendre la main après la grève

Fragilisé par le long conflit à Radio France, son PDG Mathieu Gallet a tenté de reprendre la main en mettant fin aux fonctions du directeur de France Culture, Olivier Poivre d'Arvor, qui dénonce un "limogeage". Dans un courrier interne, consulté par l'AFP, la direction explique vendredi qu'Olivier Poivre d'Arvor "quittera le 31 août 2015 ses fonctions de directeur de France Culture au terme de son détachement d'une durée de cinq ans du ministère des Affaires étrangères". On ne connaît pas encore le nom de son successeur. Malgré "un bon bilan" - l'audience est passée en cinq ans de 1,5 à 2,3% d'audience cumulée -, l'entourage de Mathieu Gallet met en avant "une perte de confiance" et la volonté "d'avoir une équipe soudée et loyale". La direction a également annoncé un changement à la tête de France Musique. Marie-Pierre de Surville, qui avait été nommée par M. Gallet au moment de son arrivée à Radio France, a été chargée d'une mission pour "créer une direction en charge de la création musicale et culturelle et de la programmation de la Maison de la radio". Elle est remplacée par Marc Voinchet, qui présentait la matinale depuis cinq ans à France Culture. Olivier Poivre d'Arvor, frère de PPDA, "ne cachait pas son intention de quitter la Maison Ronde. Il a exprimé à l'extérieur à plusieurs reprises, surtout pendant la grève, ses doutes sur la stratégie de Radio France", ajoute-t-on dans l'entourage de Mathieu Gallet à propos de ce haut fonctionnaire. Cet acte d'autorité pourrait raviver le plus long conflit social de Radio France, au vu de la première réaction d'un syndicat, l'Unsa, qui a dénoncé un "gâchis". "En remerciant Olivier Poivre d'Arvor, le président s'en prend à la liberté de parole et l'esprit critique qui anime cette chaîne", accuse le syndicat dans un communiqué. - "Tentation autoritaire" - "C'est un véritable tremblement de terre pour les salariés () Il s'agit bien d'une reprise en main politique, un royaume d'intelligence que le président envisage comme une poche de résistance", ajoute l'Unsa. "Mon éviction n'a rien à voir avec la question administrative du détachement, dont le renouvellement dépend de la volonté du PDG", s'est défendu auprès de l'AFP Olivier Poivre d'Arvor, qui dit n'avoir "jamais pensé à (la direction de) La Villette", ni avoir "fait acte de candidature pour le Centre Pompidou". Il a assuré qu'il aurait voulu "accompagner le mandat" de Mathieu Gallet, qui se termine dans un peu moins de quatre ans. "Il y a une tentation autoritaire de contrôler la liberté éditoriale que l'on vous confie le jour où l'on vous donne une chaîne", a ajouté "OPA", qui dénonce la baisse des moyens de France Culture "600.000 euros (de moins) sur 2014/2015, 250.000 demandés sur 2015/2016 et la même somme sur 2016/2017". "Ces économies portent essentiellement sur les programmes, la fiction et le documentaire. Ces émissions ne reviendront jamais. France Culture est une chaîne unique au monde", conclut le directeur de France Culture. Olivier Poivre d'Arvor, était le seul patron d'antenne à être resté en place après l'arrivée, en mai 2014, de Mathieu Gallet à la présidence de Radio France.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire