Paris (AFP). Rattrapé par la chute des prix du pétrole, Technip va supprimer 6.000 emplois

Le groupe d'ingénierie pétrolière Technip, qui avait jusqu'ici plutôt bien résisté à la chute des prix du brut, doit finalement lui aussi se résoudre à des coupes drastiques dans ses coûts et ses effectifs. Confronté à la réduction des investissements des compagnies pétrolières et gazières, le groupe français a annoncé lundi la suppression de 6.000 emplois dans le monde dans le cadre d'un plan de restructuration visant à réaliser 830 millions d'euros d'économies en 2016 et 2017. Aucune répartition par pays n'a été communiquée. Actuellement, le groupe emploie 38.000 personnes et est présent dans 48 pays. Les effectifs seront informés et "leurs représentants consultés localement en temps voulu", a précisé le groupe dans un communiqué. Alors qu'en avril dernier, Technip assurait encore que son carnet de commandes était important et qu'il n'envisageait pas de réduire ses effectifs, le groupe rejoint ainsi la liste des sociétés de services para-pétroliers obligées de revoir leur stratégie dans ce contexte. Le franco-américain Schlumberger a déjà annoncé la suppression de 20.000 postes, soit 15% de ses effectifs, comme ses deux principaux concurrents, Halliburton et Baker Hughes, qui ont également décidé d'allier leurs forces pour créer un nouveau géant mondial. Jusqu'ici, Technip avait plutôt bien résisté à la chute des prix du pétrole, même s'il avait déjà commencé à réduire ses coûts commerciaux, administratifs et généraux de 69 millions d'euros l'an dernier, et encore de 11 millions d'euros au premier trimestre. Il misait notamment sur son statut de multi-spécialiste et sur sa capacité à discuter très en amont avec ses clients pour concevoir des projets les moins coûteux possibles. "Technip prévoit un environnement encore plus compliqué et c'est pour cela que nous lançons un plan proactif de restructuration et que nous accélérons nos réductions de coûts", a cette fois expliqué Thierry Pilenko, le PDG du groupe lors d'une conférence téléphonique. "Etant donné ce que nous avons observé ces dernières semaines, et malgré notre important carnet de commandes, je crois que c'est le bon moment pour mettre en place ces mesures () pour renforcer le groupe", a-t-il ajouté. Pour Technip, ces réductions de coûts vont surtout concerner la division onshore/offshore, particulièrement à la peine déjà au premier trimestre, et où le groupe entend se repositionner sur ses "zones géographiques et ses technologies clefs". Il va notamment "réduire sa présence sur certains marchés où des activités ont peu de chance de se concrétiser meme à moyen terme", dont certains pays en Europe, en Asie ou encore au Brésil. - fin du contrat en Algérie - "Beaucoup de nos clients privilégient désormais l'augmentation de leurs réserves par des acquisitions plutôt qu'en les développant eux mêmes", avance Thierry Pilenko, ce qui réduit les opportunités pour les sociétés de services et d'ingénierie. Par ailleurs, la pression est de plus en plus forte lors des négociations de contrats, quand elles ne sont pas tout simplement arrêtées, avec "occasionnellement" des "litiges" à la clé, a-t-il ajouté. Technip a ainsi confirmé "la fin de son engagement" avec la Sonatrach dans le projet de réhabilitation de la raffinerie de Sidi Arcine près d'Alger. Fin juin, une source au ministère algérien de l'Energie avait indiqué à l'AFP que la Sonatrach avait résilié ce contrat de 880 millions d'euros, mais la résolution de ce différend "sera longue", a indiqué lundi Technip, en désaccord avec la compagnie nationale algérienne. Pour 2015, Technip a donc également revu à la baisse son objectif de résultat opérationnel courant ajusté dans la branche onshore/offshore. Il vise désormais une fourchette allant de 210 à 230 millions d'euros contre une précédente estimation située à environ 250 millions d'euros.

