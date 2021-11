Fiumicino (Italie) (AFP). Départ du pape François pour un périple dans trois pays d'Amérique Latine

Le pape François est parti dimanche à 07H00 GMT de l'aéroport de Rome-Fiumicino pour un périple de huit jours sur son continent d'origine, qui le conduira d'abord en Equateur, puis en Bolivie et au Paraguay. Lors de ce neuvième déplacement à l'étranger au programme chargé, le premier pape jésuite et latino-américain, âgé de 78 ans, prononcera 22 discours et prendra sept fois l'avion sur un parcours de 24.000 km. Le pape voyage à bord d'un Airbus A330 de la compagnie Alitalia. Le vol dure 13 heures. François s'est rendu samedi soir à la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome, comme il le fait avant chaque voyage, pour prier la Vierge pour lequel il a une grande dévotion et lui confier son voyage. Il a déposé un bouquet de fleurs aux couleurs des trois drapeaux des pays qu'il visitera: rouge, jaune, vert, blanc et bleu. Quito, où il est attendu à 15h (heure locale) sera la première étape du voyage. Il sera en Bolivie du 8 au 10 juillet, et au Paraguay du 10 au 12 juillet. La participation de l'Eglise catholique au "débat démocratique", le respect de "l'identité culturelle de chaque pays", l'objectif de l'unité du continent, les cultures des peuples indigènes, la protection de l'environnement et des familles, l'injustice sociale, la lutte contre la corruption et les trafics, sont autant de thèmes que le pape abordera durant son voyage.

