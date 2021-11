Maromme : Il dérobe les bijoux d'une maison

Suite à un déclenchement d'alarme à 13h35 d'une maison individuelle située route de Duclair à Maromme, Police Secours se rend sur place. Les agents constatent qu'un véhicule est stationné de façon anarchique dans le jardin. Le moteur est encore en marche et la voiture semble prête à repartir. Il s'avère que la porte du garage est ouverte et qu'elle est dégradée vers le bas. Les policiers entrent dans le pavillon lorsqu'un individu sort par le garage. A la vue des gardiens de la paix, l'homme re-rentre et tente de se dissimuler dans le garage.

Des bijoux pleins les poches

Le agents l'interpellent mais l'individu se débat et repousse les hommes en uniforme qui s'emploient pour le maîtriser et le menotter. Il rentre dans la maison pour vérifier s'il n'a pas un complice lorsqu'ils aperçoivent que la maison a été entièrement fouillée, les tiroirs sont vidés, des papiers sont retouvés sur le sol. Dans la poche de l'auteur des faits, qui a agi seul, sont retouvés des bijoux. L'individu qui n'a pas voulu livrer d'identification a été placé en garde à vue en X.