San Francisco (AFP). Google confond le portrait d'Afro-américains avec des gorilles, et s'excuse

Le géant de l'internet Google a présenté ses excuses mercredi après que son nouveau logiciel de reconnaissance faciale a identifié un couple d'Afro-américains comme des gorilles. "Nous sommes consternés et sincèrement désolés de ce qui est arrivé", a déclaré un porte-parole de Google mercredi soir dans un email à l'AFP. "Nous prenons immédiatement des mesures pour éviter une répétition de ce genre d'erreur", a-t-il ajouté. Google a rapidement réagi suite au signalement de la photo par un internaute sur le réseau social Twitter. "Google Photos, vous êtes dingues!", avait lancé Jacky Alcine dans une série de messages, soulignant à quel point cette erreur était insultante pour lui. "Mon amie n'est pas un gorille", a-t-il fait remarquer. Un haut responsable de Google, Yonatan Zunger, a attribué cette erreur à l'intelligence artificielle chargée "d'apprendre" à reconnaître les lieux, les gens et les objets sur les photos. "Oups", a regretté M. Zunger dans un échange de messages, "cet incident est assez haut dans ma liste des bugs qu'on ne veut jamais voir arriver. J'en ai des frissons". Le dirigeant de Google a assuré que d'autres problèmes existaient: les machines ne réussissaient pas à identifier certains visages, ou en identifiaient certains comme des chiens. Google et Facebook font partie des géants de la Silicon Valley qui investissent massivement pour mieux faire comprendre aux machines ce que "voient les gens" et le sens qu'ils y donnent. Améliorer la diversité dans les rangs des ingénieurs de la Silicon Valley aiderait probablement à éviter de tels problèmes, a déclaré M. Alcine aux médias. Google a publié en mai une refonte de son application Photos, destinée aux smartphones, la qualifiant d'avancée majeure dans le tri des images.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire