Normandie : le contrat 276 enterré, quel dispositif lui succèdera ?

Après un communiqué de presse commun des élus socialistes de Seine-Maritime - avec, entre autres, Valérie Fourneyron, Guillaume Bacheley, Estelle Grelier ou Didier Marie - déplorant la fin de ce contrat finançant des projets qui présentent un intérêt pour les deux Départements et la Région, Pascal Martin, président de la Seine-Maritime, a riposté.

L'élu UDI, élu en mars dernier, se place sur le terrain de la législation, avec, en ligne de mire, la fusion des Normandie : "C'est le législateur qui a dissout la Haute-Normandie. L'achèvement de cet important dispositif 276 en fin d'année est la conséquence de l'évolution isntitutionnelle de notre région décidée par le législateur."

Un nouveau partenariat à l'échelle de la grande Normandie ?

Pascal Martin n'enterre cependant pas tout partenariat entre Départements et Région. Tout en rappelant que le 276 se poursuit jusqu'au 31 décembre 2015, il souligne "qu'un partenariat nouveau devra s'établir entre la Région et les cinq départements normands" et qu'il faut "imaginer de nouvelles politiques contractuelles pour le développement de la Normandie."

Parmi les projets auxquels le 276 a contribué, les plus symboliques sont la restauration de l'Abbaye de Jumiège, l'aménagement du Parc de Clères ou la Véloroute Normandie Impressionniste, ralliant Giverny à Honfleur.