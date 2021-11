Amfreville-la-Mi-Voie: il vole dans le magasin où il est employé

Suite à un déclanchement d'alarme dans une société d'Amfreville-la-Mi-voie à côté de Sotteville-lès-Rouen, la brigade canine est requise par le centre d'information et de commandement. Les services de police prennent contact avec le responsable de la société qui possède un dipositif de surveillance visionnable sur son smartphone. Sur les images, ils aperçoivent deux individus sautant les murs de l'enceinte et courir en direction d'Amfreville. Les deux individus sont retrouvés entrain de courir en centre ville, les policiers procèdent à un contrôle d'identité. Ils informent qu'ils sont employés par cette même société et que leur responsable les avait contactés suite à l'alarme.

Il dérobe dans le magasin où il travaille

Le gérant indique que cela fait plusieurs mois qu'il est victime de vols et que le préjudice s'élèverait à 40 000€. Les policiers inspectent l'enceinte avec le dispositif de vidéo-surveillance et voient une camionnette louée qui n'a pas lieu d'être sur place. Ils voient également deux individus qui dérobent des balots de vêtements, ce sont les mêmes qui avaient été contrôlés précédemment. Les gardiens de la paix entrent dans l'enceinte, s'approchent de la camionnette où le conducteur de 39 ans et habitant Villefranche-sur-Mer en Alpes-Maritime essaie de se dissimuler, il est interpellé. Les deux autres individus sont également interpellés. Un d'entre eux est réellement employé dans le magasin, il a 45 ans et demeure Amfranville-la-Mi-Voie. L'autre auteur des faits est alcoolisé, il est né en 1978 et vit à Petit-Quevilly. Ils sont tous les trois placés en garde à vue.