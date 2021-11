Yvan Bourgnon part en Polynésie rechercher son frère Laurent

Yvan Bourgnon est de nouveau sur le départ, après les nouvelles inquiétantes en provenance de Polynésie, où son frère Laurent a disparu la nuit dernière après une plongée près de l'atoll de Toau. "Même si je sais que tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver Laurent, je me rends sur place pour participer aux recherches. Je ne peux pas rester en France à ne rien faire. J’irai sur l’eau pour chercher mon frère jour et nuit, aussi longtemps qu’il y aura un espoir", a fait savoir le navigateur par communiqué.

Yvan Bourgnon garde un espoir de le revoir en vie : "Laurent est un combattant, je sais qu’il est capable de tenir plusieurs jours à la dérive en pleine mer. Nous comptons, ma famille et moi, sur le soutien des autorités polynésiennes, des habitants de Fakarava et des plaisanciers présents sur place, pour continuer à se mobiliser et poursuivre les recherches".