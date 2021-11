Beyrouth (AFP). Syrie: l'EI s'empare de secteurs de la ville de Hassaké

Des jihadistes du groupe Etat islamique sont entrés dans la nuit de mercredi à jeudi dans la ville syrienne de Hassaké (nord-est), s'emparant de deux quartiers auparavant sous contrôle du régime, indique l'Observatoire syrien des droits de l'Homme. Selon l'OSDH, des dizaines de jihadistes et de soldats ont été tués lors des violents affrontements dans cette ville dont le régime syrien et les forces kurdes se partagent le contrôle. L'EI a lancé le 30 mai une offensive pour tenter de capturer cette cité, chef-lieu d'une province frontalière de l'Irak et de la Turquie.

