Aéroport de Roissy (France) (AFP). Taxis: accès bloqués pour 3 terminaux à Roissy, circulation difficile

Les accès à trois terminaux de Roissy étaient bloqués et la circulation était perturbée dans certains quartiers de Paris jeudi matin en raison du mouvement de colère des taxis, a-t-on appris de sources concordantes. Les accès aux terminaux 2E, 2F et 2D à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle étaient bloqués jeudi matin peu après 06H00, a annoncé une source aéroportuaire à l'AFP. La circulation était difficile pour accéder à l'aéroport au nord de Paris, a constaté un journaliste de l'AFP. "Des taxis ont commencé à se rassembler à Roissy et à Orly ce qui crée les premières difficultés. A Paris, la circulation est perturbée au niveau de la porte Maillot et de Denfert Rochereau où les taxis se rassemblent", a indiqué une source policière à l'AFP. Des milliers de taxis en colère devraient converger jeudi matin sur les aéroports et les gares, à Paris et dans toute la France, pour dénoncer la "concurrence sauvage" de l'application mobile UberPOP, dans un contexte tendu par des agressions. Outre les aéroports parisiens, des taxis devaient se rassembler devant les gares du Nord, de Lyon et Montparnasse, ainsi que place Denfert-Rochereau et porte Maillot. D'autres manifestations importantes sont prévues à Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lyon et Lille. A Roissy, Kader Hamoudi, artisan taxi depuis huit ans, a garé son véhicule au milieu de la chaussée devant le terminal 2E. "On défend notre travail contre une concurrence déloyale caractérisée et complètement illégale. Ca touche nos revenus", explique-t-il à l'AFP alors que des insultes fusent entre taxis et automobilistes, sous l'?il de gendarmes mobiles.

