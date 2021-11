1ère fête de la plaisance à Courseulles

Le public est invité à venir quai ouest pour profiter des animations proposées durant cette 1ère fête. Exposition de bateaux, matériels de pêche, exposants peintures marines, brocante nautique, restauration et animation musicale avec la participation d’Amerami seront à faire. Il y aura aussi la présence de l’école de voile, mer et terroirs, nauti plaisance, quai ouest marine, SRC, SNSM, water zone kayaks et les restaurants du port.

Ecoutez Joël Pestel, président de l'Association des Plaisanciers du Port de Courseulles, nous présenter cette première édition: