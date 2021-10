No One Is Innocent, Tagada Jones et Jr Yellam au Festival des Bichoiseries

Après une 8ème édition marquée par la participation de près de 4000 festivaliers, le festival des Bichoiseries prendra ses quartiers sur le Mont de Cerisy-Belle-Etoile les 26 et 27 juin 2015. Au programme de cette 9ème édition, vous pourrez retrouver à l'occasion de 13 concerts éclectiques des artistes comme le reggaeman Jr Yellam, le rock de Toybloïd, le groupe de punk Tagada Jones ou encore les caennais de Gablé. Le samedi après-midi, Lez'Arts de Rue viendront animer gratuitement le site du festival, à partir de 14h, avec notamment un bal pour enfants, un spectacle de rue, de la sculpture de ballons et d'autres belles animations.

Découvrez la programmation complète du Festival des Bichoiseries :

• Vendredi 26 juin : Hilight tribe, Les Hurlements d'Leo chantent Mano Solo, Les Sales Majestés, Andreas et Nicolas, Jr Yellam, Toybloïd.

• Samedi 27 juin : No One Is Innocent, Debout sur le Zinc, Tagada Jones, La Cafetera Roja, Scarecrow, Mask Ha Gazh, Gable.