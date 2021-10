Montluçon (AFP). A Montluçon, le mythe Polnareff en chair et en os pour le bonheur des fans

Une foule de perruques peroxydées et des lunettes blanches en façade de la mairie: Montluçon s'est "polnarisée" samedi le temps d'une rare apparition de Michel Polnareff, venu inaugurer une exposition qui lui est consacrée au Musée des musiques populaires. "L'amiral vous aime !", a lancé à ses fans Michel Polnareff vêtu de ses traditionnels chemise et pantalon blancs et coiffé d'un chapeau de cow-boy en cuir marron sur sa légendaire tignasse blonde. Près de 2.000 personnes s'étaient rassemblées sur le parvis de l'hôtel de ville, qui arborait pour l'occasion d'immenses lunettes de soleil, clin d??il à son accessoire fétiche. Le chanteur qui n'avait pas fait d'apparition publique depuis 2007, a fait durer le plaisir en faisant chanter le public sur son tube: "La poupée qui fait non". "Alors? Il est toujours pas mal!", a demandé l?icône à la foule en montrant son célèbre postérieur qui avait défrayé la chronique en 1972 lorsqu'il lui prit l'idée de le placarder dans tout Paris pour annoncer une série de concerts à l'Olympia, condamnation pour attentat à la pudeur à la clef. "C'est très émouvant de voir la fidélité du public, qui n'a d'égale que la mienne à son égard", a déclaré le chanteur à la presse. L'artiste connu pour ses excentricités a ensuite parcouru les 300 mètres qui le séparaient du musée des musiques populaires (Mupop), à l'arrière d'une cadillac, tout en signant quelques autographes au passage. Accompagné de sa compagne et de son fils, Michel Polnareff a ensuite enchaîné avec la visite de l'exposition consacrée à sa carrière musicale. "Je suis très impressionné par la beauté de l'endroit. C'est très touchant", a-t-il dit. - Star au Japon - Le chanteur a ainsi retrouvé près de ses 150 objets personnels appartenant aujourd'hui à 68 prêteurs. "Quand je suis parti de France, je n'étais pas trop content, j?étais parti un peu en colère. J'avais décidé de mettre une croix sur le passé. () Je ne suis pas trop attaché aux objets, j'aime le futur, mais je ne renie pas le passé", a expliqué le chanteur. Attendu fiévreusement par ses fans, la sortie de son prochain album composé actuellement à Bruxelles est prévue pour "pas dans longtemps", a-t-il glissé malicieux. "On a attendu 25 ans pour la sortie en 2007, donc là si je le fais dans les deux années à venir, c'est franchement un peu rapproché." "Je dois à mon public de tendre à la perfection, d'après mes paramètres", a-t-il ajouté. Le chanteur de 70 ans, et dont le pas était parfois peu assuré, a ensuite dévoilé une plaque portant son nom et embrassé quelques fans. Parmi elle, Véronique Jan, 42 ans. "C'est un rêve qui se réalise", a déclaré les larmes aux yeux, cette inconditionnelle de l'artiste "depuis ses 5 ans et demi". "Michel, pendant toutes ces années, il nous a jamais quittés. Il est toujours là à communiquer avec nous, sur Internet. C'est un homme de c?ur à la voix d'or", a estimé pour sa part Michel Jolicon qui a fait deux heures de route depuis Sancerre pour rencontrer son idole. D'autres venaient de plus loin encore: du Japon! "C?est une super star chez nous. On se devait d'être là", a expliqué Yuko, avant de fredonner "Tout pour ma chérie", qui fut choisi en 1998 comme l'hymne de soutien à l'équipe de foot japonaise. "C'est un homme absolument fantastique. Il ne nous décevra jamais", a ajouté cette adoratrice, cachant son émotion sous son ombrelle.

