J-3 pour la fête de la musique à Granville : la température monte

La grande scène "festival" du Tendance Live Granville sera montée sur la place Fontaine Bedeau le jeudi 18 juin. Avec ses 250 m2, elle accueillera pour la Fête de la Musique, le samedi 20 juin de 19h00 à 1h00, plus de 60 chanteurs et musiciens, en Live.

7 poids-lours et 20 techniciens

Le Tendance Live organisé par Tendance Ouest est devenu une belle et imposante aventure. Pour l'édition 2015, l'énnoncée de quelques chiffres est impressionnante. Le matériel est acheminé à Granville par 4 semi-remorques et 3 gros porteurs. La scène, le village le son et la lumière sont installés par 20 techniciens.

Une puissance électrique de 400 ampères est nécéssaire pour le fonctionnement du son et de la lumière, acheminés par 2 kms de câbles.

150 dalles vidéo à LED et plus de 50 machines robotisées seront mises en place pour la décoration de scène...

Un système son puissant

La société CONTACT, les meilleurs professionnels du spectacle vivant dans la région, fidèles partenaires des Tendance Live, installe un système son Adamson (utilisé dans les plus grands festivals et pour les concerts du stade de France) qui développera pour la première fois une puissance sonore de plus de 100 000 watts pour un confort optimum du public présent.