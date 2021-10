Le prince Albert II de Monaco en escale sur les îles Chausey

Comme à Granville et Hambye la veille, le prince albert de Monaco a été accueilli à Chausey par une population anthousiaste et honorée de recevoir un prince aussi abordable et chaleureux.

Visite d'une merveille

L'archipel de chausey est l'une des merveilles de la Manche. Un trésor fragile et précieux. Le prince Albert est très sensible aux questions de l'environnement et membre du comité de soutien de l'Organisation mondiale de protection de la nature.

Il a été accueilli à Chausey par Stéphane Thévenin, conseiller municipal délégué aux îles Chausey et son frère Jean-Michel Thévenin, historien. I a salué les sauveteurs en mer, et s'est dirigé vers le château Renault, où il a été reçu par les propriétaires des lieux.

Il s'est ensuite rendu dans la petite chapelle de la Grande Île pour se recueillir aux côtés du père Jean-Luc Lefrançois (photo).

En milieu d'aprèqs-midi, le prince Albert a quitté Chausey à bord de la vedette SNSM Notre-Dame du Cap Lihou de Granville pour rejoindre Dinard et son aéroport.

photos : David Daguier - CD50