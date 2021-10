Transports sanitaires : 812 000 euros de fraude en 2014 en Seine-Maritime

L'opération a été menée par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, le Comité Départemental Anti-Fraudes et l'Agence Régionale de Santé en périphérie du CHU de Bois-Guillaume. Objectif : contrôler les taxis et transporteurs sanitaires pour détenir et prévenir les fraudes à l'Assurance Maladie.

Au total, 23 véhicules ont été contrôlés et trois infractions ont été constatées ainsi que diverses anomalies relatives aux conditions de transports et aux obligations réglementaires. Des opérations similaires pourraient être reconduites régulièrement.