C'est ma vie de chauffeur privé haut de gamme à Rouen

Depuis le mois d'octobre, ce trentenaire a développé Smart Drive, un service de chauffeur privé haut de gamme à Rouen, qui s'adresse à une clientèle d'affaires mais également à une clientèle de tourisme. "Ne jamais claquer la portière, ne jamais répondre au téléphone en la présence d'un client, avoir 12 points sur son permis, ne pas faire de maraude", le jeune homme connaît son métier sur le bout des doigts.

Service de qualité

Une profession qu'il a découvert par hasard. "Je me suis rendu au salon de l'auto à Paris, ça m'a donné l'idée de devenir chauffeur de direction", explique Romain Laya. Un métier qu'il exercera plusieurs années à Paris avant "d'en avoir marre de la vie parisienne", et d'opter pour un retour aux sources. "À Rouen, je me suis spécialisé dans le service haut de gamme". C'est ainsi que chaque jour, à bord de sa Mercedes de luxe, celui qui roule en Twingo au quotidien transporte toutes sortes de clients.

Des clients qui, bien souvent, partent de Rouen pour aller à la découverte de Honfleur, Deauville et quelques fois même du Mont-Saint-Michel. "Je ne me revendique pas guide, je les emmène mais s'ils ont besoin d'être guidés, je fais appel à un guide", précise le jeune homme, désireux de ne pas empiéter sur le terrain des professionnels et bien conscient que la frontière est mince entre son métier et celui de chauffeur de taxi. "Mon objectif ? Me faire une place et embaucher."