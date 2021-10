Le PV électronique a débarqué à Caen

Les Agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont maintenant équipés de terminaux permettant une verbalisation dématérialisée.

L’infraction saisie est en fait directement transmise au Centre national de traitement, à Rennes, et seulement signalée à l’automobiliste par un papillon apposé sur le pare-brise du véhicule. “C’est plus d’efficacité”, souligne Robert La Rocca, directeur de la police et de la sécurité urbaine. La Ville met en effet en avant plusieurs “avantages” comme la fin des erreurs de transcription ou l’impossibilité, à présent, de tout simplement perdre son PV. Autre argument présenté par la municipalité : ce nouveau dispositif permettra la mise en place prochaine d’un service de paiement par mobile. L’automobiliste pourra donc s’acquitter, au temps réel et à distance, de son stationnement. Plus besoin de monnaie !