Réglementations automobile : ce qui va changer le 30 juin

Voici un petit tour d’horizon de ce qui devrait changer pour les automobilistes à partir du 30 juin prochain.



La mesure phare reste l’interdiction des kits mains libres filaires tels que les écouteurs ou casques. L’oreillette bluetooth devrait cependant rester tolérée, “c’est tout à fait logique, l’utilisation du portable implique une perte de l’attention”, commente Gérard Blottière président de l’Automobile Club Association Normand, qui, forte de ces 30 000 adhérents, est la représentante légitime des automobilistes et usagers de la route en Normandie.

En ce qui concerne la vitesse, l’abaissement de 90 à 80km/h sur certains tronçons ne satisfait pas l’expert automobile, “nous sommes contre la généralisation de la vitesse, mais pour la juste vitesse décidée en concertation avec les autorités et les usagers de la route”, explique-t-il.

La loi plus sévère avec les jeunes.

La loi se durcira pour les jeunes conducteurs (moins de trois ans de permis) qui verront le taux légal d’alcoolémie s’abaisser de 0,5g/l à 0,2g/l.

“Cela signifie qu’ils ne pourront plus se permettre de boire un verre, c’est une mesure nécessaire quand on voit le nombre d’accidents les nuits de week-ends, ajoute-il encore. Le plus important reste la formation continue des conducteurs, ce qui manque cruellement aujourd’hui.”

Or aucune mesure ne semble aller dans cette direction.