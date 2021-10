Saint-Denis de la Réunion (AFP). Voyage à Berlin: Valls admet une erreur de communication, de sensibilité

Manuel Valls a reconnu jeudi à La Réunion une "erreur de communication, de sensibilité" mais "aucune faute", en emmenant samedi deux de ses enfants à Berlin à la finale de la Ligue des Champions. "Quand je dis que +si c'était à refaire je ne le referais pas+, je reconnais évidemment qu'il y a eu une erreur, une erreur de communication, une erreur de sensibilité", a déclaré le Premier ministre lors d'une interview sur les télévisions locales Réunion 1ère et Antenne Réunion. Il a aussi souligné qu'il "n'y a eu aucune faute", s'agissant d'un déplacement officiel. Estimant que cette polémique l'aurait suivi pendant ses trois jours de déplacement à la Réunion et à Mayotte, il a expliqué avoir voulu "y mettre fin" dès jeudi matin en "clarifiant les choses parce qu'il n'y a rien de pire que le doute ou la suspicion". "J'ai dit que je rembourserai tout simplement le déplacement de mes enfants, qui n'a pas coûté un centime de plus à l'Etat, mais je voulais le faire parce qu'en ces moments de crise économique et de confiance, je veux être impeccable", a-t-il dit. Rappelant le dispositif des voyages officiels et l'importance de la diplomatie sportive, Manuel Valls a assuré: "il n'y a eu aucune faute mais je suis attentif à ce que disent les Français et c'était normal que je dise les choses aussi clairement que je les ai dites ce matin". "Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est mon déplacement à la Réunion", a-t-il souligné.

