Angela Merkel a estimé mercredi à Bruxelles qu'une solution était possible dans les difficiles négociations sur la dette grecque, car "quand on veut, on peut". "Mais chaque jour compte", a ajouté la chancelière allemande, qui s'exprimait avant un sommet entre l'UE et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, rappelant que "le but est de maintenir la Grèce dans la zone euro".

