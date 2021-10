2 750 logements à venir sur la Presqu'île de Caen

La reconversion urbaine de la Presqu'île de Caen a déjà commencé. Le Cargö et l'Ecole supérieure des arts et médias tournent déjà à plein régime. Le bâti du nouveau tribunal et de la bibliothèque est bien avancé. Mais une nouvelle page est prête à s'écrire avec la validation à venir au début de l'été, par les élus des communes de Caen, Mondeville, Hérouville et Colombelles, du "plan-guide". Il s'agit d'un plan à la fois précis dans les visuels proposés, mais souple et évolutif dans son contenu et sa réalisation, explique ainsi Rodolphe Thomas, maire d'Hérouville. Les grands principes d'organisation spatiale sont plantés.

Horizon 2022

Le document, élaboré avec les travaux de l'architecte Winy Maas de l'agence MVRDV, habitué à faire la part belle à l'eau, délivre les premières ébauches de ce qui constituera à partir de 2017 l'aménagement de masse de la Presqu'île. L'idée est de partir de trois points répartis sur trois communes, pour les faire converger, expose la maire de Mondeville Hélène Mialon-Burgat. Trois zones d'aménagement concerté seront ainsi prévues d'ici 2017 sur les territoires de Caen à hauteur du nouveau bassin, Hérouville du côté du canal et Mondeville au pied du pont de Calix, avec respectivement 900, 1 400 et 450 logements à construire d'ici 2022. C'est l'un des projets d'aménagement les plus ambitieux de France en cœur d'agglomération, avec une volonté d'y faire venir des familles, assure le maire de Caen, Joël Bruneau. A nous de tout faire pour que le prix au mètre carré soit le plus bas possible. Reste donc à s'assurer de la maîtrise foncière par les communes des zones concernées, comme c'est le cas à Hérouville.