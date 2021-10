Foire Saint-Romain : entre élus et forains, on est au point mort

Cette fois-ci, et contrairement à la réunion d'il y a quelques semaines, les forains n'ont pas claqué la porte. Mais le résultat, lui, semble être le même : on ne sait toujours pas où la Foire Saint-Romain se tiendra à l'automne 2015.

Pourtant, il y a quelques semaines, les forains affirmaient avoir obtenu de la Ville de rester une année encore sur les quais rive gauche. La municipalité, si elle reste prudente, ne valide pas tout à fait cette hypothèse. Et elle rappelle que les exigences de sécurité n'ont pas été respectées en 2014 et qu'elles sont "essentielles à la bonne tenue de la Foire Saint-Romain et qu'il n'est pas possible d'y déroger."

Pour le maire Yvon Robert, l'esplanade Saint-Gervais "représente la seule option pérenne pour accueillir cet événement majeur pour Rouen dans son intégralité sur un espace de qualité". En filigrane, on comprend bien que déménagement se fera tôt ou tard. Mais reste à savoir s'il sera opéré dès cette année. Pour l'heure, c'est le point mort.